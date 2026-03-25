09:05, 25 марта 2026

В США российский «Рассвет» признали конкурентом Starlink

Bloomberg: Российские спутники «Рассвет» могут стать конкурентом Starlink
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос-Медиа / РИА Новости

Спутники группировки «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» могут стать конкурентом американской системы Starlink, признает Bloomberg.

Агентство прокомментировало недавний запуск первых 16 серийных аппаратов российской спутниковой группировки для обеспечения связи и доступа в интернет. «Этот шаг рассматривается как ответ на проект Starlink компании SpaceX», — говорится в публикации.

Первые 16 серийных спутников системы «Рассвет» запущены 23 марта ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-M» с космодрома Плесецк.

По данным «Бюро 1440», космические аппараты успешно выведены на опорную орбиту, приняты на управление Центром управления полетов компании и после проверки бортовых систем будут направлены на целевую орбиту.

