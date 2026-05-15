07:31, 15 мая 2026Наука и техника

Российский ответ Starlink запатентовал наземный терминал

Российская компания «Бюро-1440» могла запатентовать наземный терминал
Иван Потапов
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская компания «Бюро-1440», которая развертывает группировку «Рассвет» — ответ на американские спутники SpaceX Starlink, могла запатентовать наземный абонентский терминал AT-3. Об этом со ссылкой на зарубежные источники сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Если эта информация подтвердится в ближайшее время, то это будет означать, что система готовится для опытной эксплуатации», — говорится в публикации.

В марте Bloomberg признал, что спутники группировки «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» могут стать конкурентом американской системы Starlink.

Первые 16 серийных спутников системы «Рассвет» были запущены в том же месяце ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-M» с космодрома Плесецк.

