16:01, 30 апреля 2026

«Алмаз-Антей» последит за дронами

«Алмаз-Антей» разработает первую систему слежения за БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» разрабатывает первую систему слежения за полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заместитель генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий сообщил в интервью ТАСС.

«Концерн ВКО "Алмаз-Антей" активно ведет работы по созданию элементов перспективной системы наблюдения и контроля за полетами БВС (беспилотных воздушных судов — прим. «Ленты.ру»), обеспечивающей надежный контроль за полетами гражданских беспилотных воздушных судов», — сказал представитель концерна.

Савицкий добавил, что все ключевые технические и технологические решения для создания системы мониторинга прошли экспериментальную проверку. По его словам, часть из них уже реализовали в специализированных системах контроля и в средствах защиты от дронов.

Ранее в апреле стало известно, что в России разработали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Полынь-Плюс» для защиты объектов от атак БПЛА.

