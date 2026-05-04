11:11, 4 мая 2026

В зоне СВО рассказали о темпах запуска российских «Молний»

Иван Потапов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) взвод может запускать от 30 дронов «Молния» в сутки. Об этом пишет газета «Известия».

Издание побывало на одной из позиций 11-го отдельного батальона беспилотных систем 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» на Добропольском направлении. «В перерывах между сборкой бойцы рассказывают, что в некоторые дни только их взвод делал больше 30 вылетов в сутки, сменяя друг друга на ночных и дневных сменах», — говорится в публикации.

Там отмечается, что после запуска первой «Молнии» «убирать катапульту рано», поскольку «вражеские дроны-перехватчики дежурят у линии боевого соприкосновения».

По данным издания, командир взвода с позывным Артист при помощи «Молнии» поражает цели на удалении более 50 километров. Боец отмечает, что взвод начал получать дроны с искусственным интеллектом, у которых есть функция захвата цели.

В апреле журнал Forbes сообщил, что российский беспилотник «Молния-2» оказался серьезной проблемой для украинской противодронной системы.

В том же месяце УНИАН сообщило, что украинская компания «Генерал Черешня» представила дрон-камикадзе «Хмаринка» («Облачко»), который является практически полной копией российского аппарата «Молния-2».

