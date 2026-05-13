06:00, 13 мая 2026Наука и техника

Американский дрон-камикадзе Hornet прокатился на российской «Буханке»

Американский дрон-камикадзе Hornet прокатился на крышке российского УАЗ СГР
Иван Потапов
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Американский дрон-камикадзе Hornet прокатился на крыше российской Буханки — автомобиля УАЗ СГР. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В другом посте издание замечало, что дроны-камикадзе Hornet с элементами искусственного интеллекта и терминалами Starlink используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) для охоты на российскую логистику.

В марте замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник сообщил, что ВСУ при атаке Донецка применили новый американский беспилотный летательный аппарат Hornet.

По словам специалиста, данный тип беспилотника, отличающегося наличием киля, руля направления и толкающего винта в хвостовой части, способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и переносить нагрузку массой до пяти килограммов.

