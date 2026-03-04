Реклама

03:18, 4 марта 2026Россия

ВСУ атаковали Донецк новым видом американского БПЛА

ВСУ впервые атаковали Донецк новым видом американского БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили новый вид американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) при атаке Донецка. Об этом РИА Новости рассказал замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

«При атаке по гражданским объектам Донецка в понедельник ВСУ впервые применили новый ударный БПЛА самолетного типа, предположительно известный под названием Hornet», — заявил Садовник.

Он уточнил, что этот тип беспилотника способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и переносить полезную нагрузку массой примерно до пяти килограммов.

Среди его отличительных особенностей — наличие киля, руля направления и толкающего винта в хвостовой части. Кроме того, как отметил эксперт, БПЛА оснащен спутниковой навигацией и поддерживает программирование автономного маршрута полета.

Ранее стало известно, что группа солдат ВСУ дразнила на джипе военных ВС РФ и поплатилась за это. Российские операторы БПЛА уничтожили украинских бойцов.

