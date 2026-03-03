Реклама

Группа солдат ВСУ дразнила на джипе российских военных и поплатилась за это

Российские операторы БПЛА уничтожили дрифтующих солдат ВСУ под Красноармейском
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили группу украинских военнослужащих, которые дрифтовали на джипе в поле под Красноармейском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника службы БПЛА 1441-го 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Ивана С.

«Не так давно был инцидент, когда товарищи — наши оппоненты, судя по всему в нетрезвом состоянии, вылетели в поле на джипе, начали пятаки нарезать по полю. Были наказаны. <...> В трезвом состоянии вряд ли кому-то хватит духа на такие эпизоды», — вспоминает командир бригады.

Дразнивший российских разведчиков противник был уничтожен с помощью дрона.

Ранее солдаты группировки войск «Центр» ликвидировали иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не говорили по-английски.

