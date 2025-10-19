Le Parisien: Сломанная корона жены Наполеона III найдена неподалеку от Лувра

Во Франции украденная из Лувра неизвестными корона жены императора Наполеона III найдена неподалеку от парижского музея. Об этом пишет Le Parisien.

По информации издания, украшение, принадлежавшее императрице Евгении де Монтихо, найдено в сломанном виде. «Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея», — говорится в заявлении пресс-службы Лувра.

Также сообщается, что из-за ограбления музей будет закрыт для посетителей.

19 октября стало известно, что во Франции неизвестные вломились в Лувр и украли девять предметов из коллекции императора Наполеона. Трое злоумышленников проникли в здание знаменитого музея, где сейчас ведутся ремонтные работы. Прибывшая на место происшествия министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в результате происшествия пострадавших нет. Ведется расследование.

