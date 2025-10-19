Из жизни
13:59, 19 октября 2025Из жизни

Сломанная корона жены Наполеона III найдена неподалеку от Лувра

Le Parisien: Сломанная корона жены Наполеона III найдена неподалеку от Лувра
Наталья Обрядина1

Кадр: leparisien.fr

Во Франции украденная из Лувра неизвестными корона жены императора Наполеона III найдена неподалеку от парижского музея. Об этом пишет Le Parisien.

По информации издания, украшение, принадлежавшее императрице Евгении де Монтихо, найдено в сломанном виде. «Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея», — говорится в заявлении пресс-службы Лувра.

Также сообщается, что из-за ограбления музей будет закрыт для посетителей.

19 октября стало известно, что во Франции неизвестные вломились в Лувр и украли девять предметов из коллекции императора Наполеона. Трое злоумышленников проникли в здание знаменитого музея, где сейчас ведутся ремонтные работы. Прибывшая на место происшествия министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в результате происшествия пострадавших нет. Ведется расследование.

