Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:45, 19 октября 2025Из жизни

Неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона

Воры вломились в Лувр и украли девять предметов из коллекции Наполеона
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Olha Solodenko / Shutterstock / Fotodom  

Во Франции неизвестные вломились в Лувр и украли девять предметов из коллекции императора Наполеона. Об этом сообщает Le Parisien.

Трое злоумышленников проникли в здание знаменитого музея, где сейчас ведутся ремонтные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть к галерее Аполлона, разбили окно и забрались внутрь. Добычей преступников стали девять драгоценных украшений, включая ожерелье, брошь, тиару и несколько других предметов. При этом в зале орудовали только двое воров, а третий остался снаружи.

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в результате происшествия пострадавших нет. Ведется расследование. Музей закрыт для посетителей.

Материалы по теме:
Неуловимые воры 20 лет похищали и уничтожали музейные ценности на миллионы долларов. Почему их не могли поймать?
Неуловимые воры 20 лет похищали и уничтожали музейные ценности на миллионы долларов.Почему их не могли поймать?
11 июля 2023
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021
Раскрыта одна из крупнейших краж золота в истории. Как воры сумели скрыться с тысячами слитков, почти не оставив следов?
Раскрыта одна из крупнейших краж золота в истории.Как воры сумели скрыться с тысячами слитков, почти не оставив следов?
24 апреля 2024

Ранее сообщалось, что в Египте реставратор украл древний браслет. Позже золотое ювелирное изделие переплавили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад призвали перейти в «режим войны»

    Байден впервые появился на публике после начала лечения от рака

    Путин поздравил граждан России с Днем отца

    Семья уехавшего из России известного актера отказалась платить за него долги

    Появилась посвященная поездке Зеленского в США карикатура

    Российским журналистам запретили носить одежду с символикой страны на ЧМ по гимнастике

    Предсказан страшный для Украины повод встречи Путина и Трампа после Будапешта

    Неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона

    США изменят подход к встрече в Будапеште

    Европейка побывала в России и назвала поразившие ее бытовые привычки женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости