Реставратор украла из музея древнеегипетский браслет и переплавила его

В Египте из музея украли древний браслет и переплавили его на золото. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в преддверии открытия нового Большого Египетского музея в Гизе, куда были перевезены знаменитые сокровища из гробницы Тутанхамона. В начале сентября злоумышленники выкрали золотой браслет возрастом около трех тысяч лет из коллекции Каирского музея. Министерство туризма и древностей Египта сразу после обнаружения пропажи приняло экстренные меры, включая рассылку изображения браслета эпохи фараона Аменемопета во все аэропорты, морские порты и пограничные переходы.

Вскоре следствие вышло на банду преступников. Как выяснилось, реставратор музея похитила древнеегипетский артефакт из сейфа, после чего обратилась к знакомому ювелиру. Тот продал браслет коллеге, который с наценкой перепродал украшение золотых дел мастеру. За сделку он выручил четыре тысячи долларов (334 тысячи рублей). Золотых дел мастер переплавил его вместе с другими ювелирными изделиями.

Все четверо участников преступления были задержаны и дали признательные показания. Похищенные деньги изъяты. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали исторический музей в нидерландском городе Ассен. Пропали три золотых браслета и древний шлем Коцофенешти, датируемый пятым веком до нашей эры.