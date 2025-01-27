Воры подорвали музей и скрылись с древним шлемом из чистого золота

В Нидерландах воры подорвали дверь музея Дренте и скрылись с золотым шлемом

Неизвестные обокрали исторический музей в нидерландском городе Ассен. Об этом сообщает издание New York Times.

Около четырех часов утра в субботу, 25 января, в полицию поступило сообщение о взрыве в районе музея Дренте. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что воры подорвали тяжелую входную дверь, преграждавшую путь к экспонатам.

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно различить трех человек в капюшонах, которым удалось пробраться внутрь, а затем скрыться с добычей. Пропали три золотых браслета и древний шлем Коцофенешти, датируемый пятым веком до нашей эры. Он изготовлен из чистого золота и весит около килограмма.

Спустя 30 минут после взрыва в городе нашли горящий автомобиль. Предположительно, он принадлежал ворам, которые бросили и подожгли его, чтобы замести следы.

Шлем Коцофенешти, обычно хранящийся в Румынии, временно привезли в Нидерланды на выставку. Власти страны заявили, что он обладает неисчислимой ценностью для румынской культуры.

Ранее сообщалось, что в Италии обокрали музейный комплекс «Витториале дельи Итальяни» в городе Гардоне-Ривьера. Воры сняли одну из раковин в туалете музея при помощи отбойного молотка и через пролом в стене забрались в зал с работами итальянского скульптора Умберто Мастроянни.