Воры проникли в музей и украли золото и бриллианты на миллион евро

Artnet: в Италии воры украли из музея золото и бриллианты на 1,2 миллиона евро

В Италии обокрали культурный комплекс Витториале дельи Итальяни в городе Гардоне-Ривьера. Об этом сообщает издание Artnet.

Ранним утром 6 марта злоумышленники проникли в туалет музея Габриеле Д’Аннунцио, где проходила выставка итальянского скульптора Умберто Мастроянни. Они сняли одну из раковин при помощи отбойного молотка и через пролом в стене забрались в зал с работами Мастроянни. Вскрыв витрины при помощи того же отбойного молотка, воры украли все экспонаты, кроме одного, и беспрепятственно скрылись.

Исчезли 48 работ скульптора, многие из которых были изготовлены из золота и украшены бриллиантами. Сумма ущерба оценивается 1,2 миллиона евро (120 миллионов рублей). Устроители выставки опасаются, что преступники переплавят золото и уничтожат похищенные произведения.

Нужно отдать должное, воры продемонстрировали редкий профессионализм. У нас громадная охранная система высочайшего уровня, так что мы, видимо, стали жертвой ультраспециализированной банды Джордано Бруно Гуэрри президент Витториале дельи Итальяни

Сотрудники правоохранительных органов пытаются выследить преступников, изучая записи камер видеонаблюдения, установленных в Витториале дельи Итальяни и городе Гардоне-Ривьера.

Ранее сообщалось, что в США владельцам вернули картину, которая была украдена 54 года назад мафией в штате Нью-Джерси. В ее похищении оказался замешан одиозный сенатор.

