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12:41, 13 марта 2024Из жизни

Воры проникли в музей и украли золото и бриллианты на миллион евро

Artnet: в Италии воры украли из музея золото и бриллианты на 1,2 миллиона евро

Фото: Vittoriale degli Italiani / Wikimedia

В Италии обокрали культурный комплекс Витториале дельи Итальяни в городе Гардоне-Ривьера. Об этом сообщает издание Artnet.

Ранним утром 6 марта злоумышленники проникли в туалет музея Габриеле Д’Аннунцио, где проходила выставка итальянского скульптора Умберто Мастроянни. Они сняли одну из раковин при помощи отбойного молотка и через пролом в стене забрались в зал с работами Мастроянни. Вскрыв витрины при помощи того же отбойного молотка, воры украли все экспонаты, кроме одного, и беспрепятственно скрылись.

Исчезли 48 работ скульптора, многие из которых были изготовлены из золота и украшены бриллиантами. Сумма ущерба оценивается 1,2 миллиона евро (120 миллионов рублей). Устроители выставки опасаются, что преступники переплавят золото и уничтожат похищенные произведения.

Нужно отдать должное, воры продемонстрировали редкий профессионализм. У нас громадная охранная система высочайшего уровня, так что мы, видимо, стали жертвой ультраспециализированной банды

Джордано Бруно Гуэррипрезидент Витториале дельи Итальяни
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Сотрудники правоохранительных органов пытаются выследить преступников, изучая записи камер видеонаблюдения, установленных в Витториале дельи Итальяни и городе Гардоне-Ривьера.

Ранее сообщалось, что в США владельцам вернули картину, которая была украдена 54 года назад мафией в штате Нью-Джерси. В ее похищении оказался замешан одиозный сенатор.

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      Олег Парамонов
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