Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

Глава МВД Франции: Грабители проникли в Лувр с помощью лестницы

Музей Лувр в Париже ограбили всего за несколько минут. Чтобы пробраться в здание, грабители использовали строительную автолестницу. Об этом сообщил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

Бывший префект полиции Парижа, в свою очередь, добавил, что речь идет «явно о группе, которая заранее изучила обстановку». Также известно, что злоумышленники проникли со стороны набережной Сены, где проводились ремонтные работы. Грабители напрямую попали в зал в галерее Аполлона с помощью грузового лифта.

При этом злоумышленникам удалось скрыться. Полиция в Париже объявила преступников в розыск.

Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Грабители потратили на операцию меньше 10 минут

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что украшения из Лувра украли профессионалы. Они потратили на всю операцию лишь несколько минут.

«Эта операция длилась почти четыре минуты, это было очень быстро. Они профессионалы, музеи стали мишенью», — сказала она.

Дати обратила внимание на то, что вопрос безопасности музеев во Франции — это давняя проблема. «В течение 40 лет этому вопросу не уделялось должного внимания», — подчеркнула она.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, в свою очередь, заявлял ранее, что грабители справились за семь минут.

Бриллианты королевской коллекции в галереи Аполлона в Лувре Фото: Alexander Turnbull / AP

Злоумышленников было четверо, они украли девять предметов из коллекции украшений Наполеона

Неизвестные украли девять предметов из коллекции украшений Наполеона и императрицы. Среди них — ожерелье, брошь и диадема.

По данным газеты Le Parisien, ограбление совершила группа из четырех преступников, двое из которых выдавали себя за рабочих, надев желтые жилеты. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в результате происшествия пострадавших нет. Ведется расследование. Музей закрыт для посетителей.

Примечательно, что бандиты не стали трогать самый крупный бриллиант в коллекции драгоценностей императора Наполеона — «Регент» весом 140 карат.

Несколько украденных драгоценностей уже удалось обнаружить

Украденная из парижского Лувра корона жены императора Наполеона III позднее была найдена недалеко от музея.

Полиция и криминалисты обеспечивают безопасность мебельного лифта, выдвинутого на балкон галереи Лувра 19 октября 2025 года в Париже, Франция Фото: Kiran Ridley / Getty Images

По информации издания Le Parisien, украшение, принадлежавшее императрице Евгении де Монтихо, было найдено в сломанном виде. «Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея», — говорится в заявлении пресс-службы Лувра.

Чуть позже газета Le Parisien сообщила об обнаружении еще одной драгоценности, но не уточнила, какой именно.

Во Франции назвали ограбление Лувра признаком упадка страны

Ограбление Лувра можно считать признаком упадка Франции как государства. Такое мнение высказал лидер французской правой парламентской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

«Лувр — всемирный символ нашей культуры. Ограбление, в результате которого воры смогли похитить драгоценности французской короны, стало нестерпимым унижением для нашей страны. Как далеко зайдет упадок государства?» — написал Барделла на странице в соцсети X.

Коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий же, в свою очередь, выразил мнение, что ворвавшиеся в Лувр грабители были дилетантами. «Музеи грабят в основном непрофессионалы в силу того, что профессионалы прекрасно знают, что попасться на музейном ограблении слишком легко и просто», — рассказал специалист. Кроме того, по его словам, похищенные ценности будет крайне сложно продать или выставить на аукционах за их реальную стоимость.

Подстаницкий предположил, что, возможно, украшения были похищены с целью получения выкупа или страховки. При этом версию, что ограбление якобы было организовано по заказу тайных коллекционеров, он назвал несостоятельной.