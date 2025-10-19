Появились подробности об ограблении в Лувре

Mash: Во Франции преступники ограбили Лувр за семь минут

Во Франции преступники ограбили Лувр всего за семь минут. Подробности об инциденте появились у Telegram-канала Mash.

Как утверждает канал, злоумышленники использовали автовышку и вырезали окна дискетой. Они попали в галерею Аполлона через здание, где проходили строительные работы. Бандиты не стали трогать самый крупный бриллиант в коллекции драгоценностей императора Наполеона — «Регента» весом в 140 карат.

Полиция в Париже объявила преступников в розыск.

19 октября стало известно, что злоумышленники вынесли из Лувра девять предметов из коллекции Наполеона.

Министр культуры Франции Рашида Дати рассказала, что в результате происшествия пострадавших нет. Началось расследование. Музей закрыли для посещений.

