Российский коллекционер назвал ворвавшихся в Лувр грабителей дилетантами

Коллекционер Подстаницкий назвал ворвавшихся в Лувр грабителей дилетантами

Ворвавшиеся в парижский музей Лувр и похитившие девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона грабители были дилетантами, считает коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий. Такое мнение он высказал в разговоре с РИА Новости.

«Музеи грабят в основном непрофессионалы в силу того, что профессионалы прекрасно знают, что попасться на музейном ограблении слишком легко и просто», — рассказал специалист. Кроме того, по его словам, похищенные ценности будет крайне сложно продать или выставить на аукционы за их реальную стоимость.

Подстаницкий предположил, что, возможно, украшения были похищены с целью получения выкупа или страховки. При этом версию, что ограбление якобы было организовано по заказу тайных коллекционеров, он назвал несостоятельной.

Ранее стало известно, что во Франции утром 19 октября неизвестные вломились в Лувр и украли девять предметов из коллекции императора Наполеона. Трое злоумышленников проникли в здание парижского музея, где сейчас ведутся ремонтные работы. Прибывшая на место происшествия министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в результате происшествия пострадавших нет. Ведется расследование.