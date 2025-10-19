Глава МВД Франции раскрыл детали ограбления Лувра

Глава МВД Франции Ретайо: Преступники использовали лестницу для ограбления Лувра

Глава МВД Франции Брюно Ретайо раскрыл детали ограбления Лувра. Об этом пишет газета Le Parisien.

По его словам, преступники использовали строительную автолестницу, чтобы пробраться в здание. При этом известно, что злоумышленники проникли со стороны набережной Сены, где проводятся ремонтные работы. Так, грабители напрямую попали в зал в галерее Аполлона с помощью грузового лифта.

Неизвестные украли девять предметов из коллекции украшений Наполеона и императрицы Жезефины. Среди них — ожерелье, брошь и диадема. При этом злоумышленникам удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что сломанная корона жены Наполеона III найдена неподалеку от Лувра. Это было украшение, принадлежавшее императрице Евгении де Монтихо.

19 октября во Франции неизвестные вломились в Лувр и украли девять предметов из коллекции императора Наполеона. Трое злоумышленников проникли в здание знаменитого музея, где сейчас ведутся ремонтные работы. Прибывшая на место происшествия министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в результате происшествия пострадавших нет. Ведется расследование.