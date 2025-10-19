Прокуратура Парижа назвала две основные версии ограбления Лувра

Прокурор Парижа Бекко: Лувр могли ограбить по заказу или для отмывания денег

Прокуратура Парижа рассматривает две основных рабочих версии ограбления Лувра, заявила прокурор французской столицы Лор Бекко. Об этом пишет Le Figaro.

По ее словам, версия о возможном иностранном следе «не является приоритетной».

«Либо они совершили ограбление по заказу, либо украли драгоценности для отмывания денег», — назвала она цели преступников.

Ранее стало известно, что во Франции неизвестные вломились в Лувр и украли девять предметов из коллекции императора Наполеона. Трое злоумышленников проникли в здание знаменитого музея, где сейчас ведутся ремонтные работы.