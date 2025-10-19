Мир
Прокуратура Парижа назвала две основные версии ограбления Лувра

Прокурор Парижа Бекко: Лувр могли ограбить по заказу или для отмывания денег
Марина Совина
Фото: Olha Solodenko / Shutterstock / Fotodom

Прокуратура Парижа рассматривает две основных рабочих версии ограбления Лувра, заявила прокурор французской столицы Лор Бекко. Об этом пишет Le Figaro.

По ее словам, версия о возможном иностранном следе «не является приоритетной».

«Либо они совершили ограбление по заказу, либо украли драгоценности для отмывания денег», — назвала она цели преступников.

Ранее стало известно, что во Франции неизвестные вломились в Лувр и украли девять предметов из коллекции императора Наполеона. Трое злоумышленников проникли в здание знаменитого музея, где сейчас ведутся ремонтные работы.

