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00:31, 17 мая 2024Из жизни

Учительница 30 раз занималась сексом с подростком и получила 33 года тюрьмы

KATV: в США учительница получила 33 года тюрьмы за секс с учеником

Фото: KATV

В США учительница из штата Арканзас получила 33 года тюрьмы за совращение ученика. Об этом сообщает KATV.

В январе 33-летняя Хизер Хэйр из города Брайант признала себя виновной в транспортировке несовершеннолетнего в другой штат с целью сексуальной эксплуатации. Следователи выяснили, что их отношения продолжались с 2021 года. Хэйр проводила с подростком консультации и дала ему свой личный номер телефона. Позже она рассказала школьнику в мессенджере, что «ей приснился сон, как они занимаются сексом», и пригласила домой. Всего в 2021-2022 годах Хэйр занималась сексом с юношей от 20 до 30 раз у себя дома, в автомобиле и в школе.

Один из сексуальных контактов произошел во время школьной поездки в Вашингтон, что и стало основанием для обвинения в перевозке с целью сексуальной эксплуатации.

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В мае суд приговорил женщину в 33 годам тюрьмы. По федеральному обвинению ее приговорили к 13 годам тюрьмы. Суд округа Салин приговорил ее к 20 годам по остальным статьям. Однако эти сроки Хэйр будет отбывать одновременно.

«Учителя, которые занимаются сексом с несовершеннолетними учениками, должны принять к сведенью приговор Хэйр. Он демонстрирует последствия, которые могут повлечь за собой злоупотребление служебным положением и использование уязвимого положения несовершеннолетних для их вовлечения в незаконную сексуальную активность», — заявил прокурор США Джонатан Росс после оглашения приговора.

Ранее сообщалось, что в США учительница из штата Колорадо завела аккаунт на OnlyFans, совратила школьника и дважды занялась с ним сексом в машине. Расследование началось после того как в полицию обратился школьный суперинтендант округа Кроули и рассказал, что у женщины могли быть неподобающие связи с учеником.

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      Никита Савин
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