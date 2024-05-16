Учительница дважды занялась сексом со школьником в машине друга

В США учительница дважды изнасиловала подростка в машине друга

В США учительница из штата Колорадо завела аккаунт на OnlyFans, совратила школьника и дважды занялась с ним сексом в машине. Об этом сообщает KRDO.

20-летнюю Шелби Кларк арестовали в четверг, 9 мая и обвинили в изнасиловании подростка. В конце апреля в полицию обратился школьный суперинтендант округа Кроули и рассказал, что у женщины могли быть неподобающие связи с учеником.

В ходе следствия выяснилось, что Кларк дважды занималась сексом с подростком в автомобиле, который взяла у приятеля. Один раз это произошло перед внеклассовыми занятиями, а во второй раз женщина заехала за ним домой. Другие школьники рассказали, что учительница присылала им свои фото в обнаженном виде.

Во время допроса женщина заявила, что у нее есть аккаунт на OnlyFans, где она намерена публиковать свои фото и видео сексуального характера, однако у учеников к нему доступа не будет. Кларк также рассказала, что на выходных была пьяна и отправила свои снимки мужу, но не знает, как они попали к ученикам. При этом она отрицала любые сексуальные контакты с подростками.

В итоге полицейские изъяли автомобиль, на котором ездила женщина, и провели его тщательное исследование. Владелец машины Дастин Брайан рассказал, что дал ее Кларк, потому что ее автомобиль вышел из строя. Брайан дружил с матерью Кларк и решил помочь. «Моя жена и дочь не буду ездить в этой машине. Они [следователи] считают, что в ней произошло нечто отвратительное», — заявил мужчина.

В данный момент Кларк освободили из-под стражи. Первое судебное заседание по ее делу состоится 11 июня. Она отказалась дать прессе комментарии по поводу суда.

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