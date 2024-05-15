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00:31, 15 мая 2024Из жизни

Занимавшаяся оральным сексом с подростками учительница снова устроилась в школу

В США учительница занялась оральным сексом со школьником и избежала наказания

Кадр: @mijea121

В США учительница из Нью-Йорка вступила в сексуальные отношения с несколькими подростками, избежала наказания и снова устроилась в школу. Об этом пишет New York Post.

33-летняя Дулайна Алмонте впервые оказалась в центре скандала в 2020 году. Тогда она уволилась из школы в районе Бронкс из-за неподобающего общения с учениками. Выяснилось, что Алмонте написала одному школьнику около 30 тысяч личных сообщений за 14 месяцев, а другому — около двух тысяч.

Один из юношей рассказал, что состоял в сексуальных отношениях с женщиной. Офис Специального комиссара по расследованиям, выяснил что Алмонте с учеником «постоянно целовались и занимались оральным сексом в школе». Учительница отвергла обвинения, уволилась и избежала ареста. При этом более тщательное разбирательство, проведенное позднее, выявило «многократные посещения подростками ее дома».

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Тем не менее Алмонте все еще остается на свободе и продолжает преподавать в государственной школе. New York Post утверждает, что это связано со слишком сложными правилами в области дисциплинарных наказаний учителей государственных учебных заведений штата. Даже если учителей-насильников ловят, их преступления «почти всегда остаются скрытым внутри системы Департамента образования». В частности, это связано с тем, что правила требуют двух заседаний арбитражного суда, прежде чем такого педагога лишат права на преподавание. Если же он самостоятельно увольняется до суда, департамент не передает сведения о разбирательстве другим школам.

В данный момент Алмонте не только снова устроилась работать в школу Нью-Йорка, но и выступает с заявлениями, в которых бравирует своей неуязвимостью перед законом. «Я все еще учитель — устроилась в другое место. Типа, ты меня и пальцем тронуть не можешь», — написала она.

Ранее в США учительница пустилась в бега после секса с подростком. Она призналась в преступлении соцработнику и скрылась.

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      Никита Савин
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