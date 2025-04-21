Учительница музыки изнасиловала ученика

В США учительница музыки из Техаса совратила ученика

В США учительница музыки из города Хьюстон, штат Техас, совратила ученика. Об этом сообщает New York Post.

31-летнюю Кару Эрнандес впервые арестовали еще в феврале, однако известно об этом стало только сейчас. Расследование в отношении женщины началось в сентябре 2024 года, после того как ее ученик написал заявление в полицию. Согласно данным следствия, женщина вступила в неподобающие отношения со школьником в 2022 году и занялась с ним сексом в апреле того же года. Сообщается, что тогда женщина работала в средней школе, где учатся дети 11-14 лет.

После объявления в социальных сетях об аресте Эрнандес многие пользователи, знакомые с ситуацией, заявили, что она руководила школьным оркестром. Известно, что женщина уволилась сразу же после начала расследования.

Эрнандес предъявлены обвинения в сексуальном контакте с несовершеннолетним и неподобающих отношениях между учителем и учеником. Следующее заседание по ее делу назначено на 28 апреля.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида 36-летнюю учительницу обвинили в интимной связи со школьником. Женщина совершила преступление в 2023 году.