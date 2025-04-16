Учительница расплакалась перед школьником и соблазнила его

В США учительница соблазнила школьника слезами

В штате Флорида, США, 36-летнюю учительницу обвинили в интимной связи со школьником. Об этом пишет People.

Жертва преподавательницы Эрики Мэттсон рассказал, что их отношения начались в мае 2023 года. Тогда, по словам ученика, он увидел, как женщина расплакалась в классе. Он подошел к ней, чтобы успокоить, и с того дня они стали переписываться и флиртовать.

На тот момент школьнику уже было 18 лет, но он все равно считался уязвимым из-за своего положения. Вскоре он и Мэттсон пошли на свидание, на котором впервые поцеловались. Через несколько дней, согласно показаниям жертвы, он приехал в дом учительницы, где та соблазнила его.

По словам ученика, он занимался с Мэттсон сексом и когда учился в школе, и когда ее уже окончил. В качестве доказательств своих слов он показал полицейским фотографии, на которых он в полуголом виде обнимает учительницу.

Мэттсон арестовали. Она предстанет перед судом в мае.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида 53-летняя сотрудница школы попала под суд за то, что заставила восьмиклассника делать ей массаж стоп. На допросе женщина сказала, что массажем пыталась «усмирить» ученика.

