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02:00, 15 апреля 2025Из жизни

Сотрудница школы заставила ученика массировать ей ноги и попала под суд

В США помощница школьного директора заставила ученика массировать ей ноги
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Polk County Sheriff's Office

В штате Флорида, США, 53-летняя сотрудница школы попала под суд за то, что заставила восьмиклассника делать ей массаж стоп. Об этом пишет People.

Как стало известно шерифу, помощница директора Кейва Ларк пригласила школьника в кабинет, когда его выгнали с урока. Там же находились еще одна ученица, а также сотрудница школы Мекия Скарверс. По их словам, Ларк положила свои ноги на колени ученику и приказала ему массировать их. Если женщине не нравились действия подростка, она массировала его руку и давала советы по массажу.

Как рассказали шерифу свидетельницы, Ларк говорила жертве, что готовит его к тому моменту, когда у него появится возлюбленная. Кроме того, она утверждала, что воплощает в жизнь фантазию, которая есть у каждого школьника. Массаж продолжался около 30 минут.

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Об инциденте узнал директор школы. Он отстранил Ларк от должности. На допросе женщина сказала, что массажем пыталась «усмирить» ученика. По ее словам, у подростка были проблемы с дисциплиной, и традиционные методы воспитания на него не действовали. Ларк также опровергла показания ученицы и Скарверс, добавив, что не прикасалась к восьмикласснику и не делала никаких странных замечаний.

Ранее сообщалось, что в США учительница из штата Теннесси, признавшаяся в совращении школьника, избежала тюрьмы. Женщина преподавала математику, считалась одной из самых популярных учительниц в школе, а в октябре 2021 года ее признали «Учителем месяца».

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