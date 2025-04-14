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02:00, 14 апреля 2025Из жизни

«Учительница месяца» призналась в изнасиловании ученика и избежала тюрьмы

В США учительница Макграт получила условный срок за совращение школьника
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В США учительница из штата Теннесси, признавшаяся в совращении школьника, избежала тюрьмы. Об этом сообщает The Chattanoogan.

31-летнюю Кейси Макграт, работавшую в одной из школ округа Гамильтон штата Теннесси, взяли под стражу 18 августа 2023 года. Женщина преподавала математику, считалась одной из самых популярных учительниц в школе, а в октябре 2021 года ее признали «Учителем месяца».

Расследование против Макграт началось весной 2023-го. Позже ее обвинили в изнасиловании ученика «в возрасте от 13 до 18 лет». Преступление женщина совершила 1 мая 2022 года. 10 апреля Макграт признала себя виновной. Суд приговорил ее к четырем годам условного срока.

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Также женщину внесут в список лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности. Известно, что она работала в школе с 2020 года.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Иллинойс, которую арестовали за совращение 15-летнего школьника, обвинила его в преследованиях. Женщина заявила, что пострадавший якобы был одержим ею.

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