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05:01, 28 августа 2023Из жизни

Популярную «учительницу месяца» арестовали за изнасилование школьника

Law&Crime: в США популярную учительницу арестовали за изнасилование школьника

Фото: Casey McGrath / Central High School Digest

В США учительницу, признававшуюся, что она любит общаться со школьниками во внеурочное время, арестовали за изнасилование несовершеннолетнего. Об этом сообщает Law and Crime.

28-летнюю Кейси Макграт, работавшую в одной из школ округа Гамильтон штата Теннесси, взяли под стражу 18 августа. Женщина преподавала математику, подрабатывала помощником тренера по волейболу и считалась одной из самых популярных учительниц в школе.

В октябре 2021 года Макграт получила награду «учитель месяца». В интервью местным СМИ она заявила, что больше всего любит общаться с учениками во внеурочное время. По ее словам, работа в школе научила ее «не относиться к себе слишком серьезно».

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Весной Макграт заподозрили в неких действиях сексуального характера в отношении одного из учеников. После начала расследования ее уволили из школы. А теперь женщине предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах.

Как сообщает WTVC, подробности дела не разглашаются, однако известно, что преступление было совершено 1 мая 2022 года, а пострадавшему в тот момент было от 13 до 18 лет.

Дата первого судебного заседания пока не назначена. По законам штата Теннесси, изнасилование несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от двух до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в США обладательницу звания «Учительница года 2014-2015» посадили в тюрьму на три месяца за совращение ученика 13 лет назад. 44-летнюю Лию Куин, учительницу физкультуры из города Джентри, штат Арканзас, арестовали в сентябре 2022 года.

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    Никита Савин
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