Сестра «Международной сенсации» GQ 2023 года изнасиловала двух школьников

Сестра блогера и актера Ноа Бека совратила двух школьников

В США сестра знаменитого блогера и актера Ноа Бека совратила и изнасиловала двух школьников. Об этом пишет Daily Star.

Обвинения против 27-летней учительницы Хейли Бек из Аризоны выдвинули в начале апреля. По данным следствия, с зимы 2024-го по лето 2025 года она состояла в неподобающих отношениях с учеником. Женщина занималась сексом с подростком, за что покупала ему еду, алкоголь, наркотики и давала ездить на своей машине. Учительница и школьник написали друг другу более четырех тысяч сообщений, в которых обсуждали оральный секс, наркотики и спиртные напитки.

Позже выяснилось, что Хейли Бек приходится родной сестрой Ноа Беку — знаменитому блогеру, тиктокеру и актеру. В 2023 году он завоевал награду «Международная сенсация» австралийской версии журнала GQ, а недавно снялся в пилотной серии перезапуска культового сериала «Спасатели Малибу».

После начала расследования против Хейли Бек еще один школьник обвинил ее в сексуальном насилии. Он выложил в сеть видео, в котором заявил, что между ними «кое-что было», после того как учительница якобы пила весь вечер с подростками на выпускном. Позже юноша удалил ролик, однако полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что первой жертвы Бек также домогалась другая учительница той же школы. 47-летняя Анджела Бурлака прислала ему видео, на котором была без одежды.

