02:01, 10 апреля 2026

Двух учительниц уличили в домогательствах к одному и тому же школьнику

Олег Парамонов
Фото: Q-Studio / Shutterstock / Fotodom

Двух учительниц из одной школы в американском штате Аризона уличили в домогательствах к одному и тому же ученику. Об этом сообщает издание New York Post.

По версии следствия, 27-летняя преподавательница психологии Хейли Бек ухаживала за учеником с декабря 2024 года. Она делала домашние задания за него, завышала оценки, давала пользоваться своей машиной, покупала подарки и заплатила ему более 600 долларов. Они также занимались сексом. В то время школьнику было 15-16 лет.

Другой учительницей, домогавшейся этого ученика, стала 47-летняя Анджела Бурлака. Она прислала ему видео, на котором была без одежды. Кадры увидела бабушка школьника и обратилась в полицию.

В августе 2025 года обеих учительниц отстранили от работы. Бурлака, проработавшая в школе 25 лет, добровольно сдала педагогическую лицензию. Бек уволили по единогласному решению управляющего совета школьного округа. Материалы дела направлены в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в США одна из лучших учительниц штата Колорадо совратила школьника. Женщину приговорили к 14 годам заключения.

