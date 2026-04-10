Двух учительниц уличили в домогательствах к одному и тому же школьнику

Двух учительниц из одной школы в американском штате Аризона уличили в домогательствах к одному и тому же ученику. Об этом сообщает издание New York Post.

По версии следствия, 27-летняя преподавательница психологии Хейли Бек ухаживала за учеником с декабря 2024 года. Она делала домашние задания за него, завышала оценки, давала пользоваться своей машиной, покупала подарки и заплатила ему более 600 долларов. Они также занимались сексом. В то время школьнику было 15-16 лет.

Другой учительницей, домогавшейся этого ученика, стала 47-летняя Анджела Бурлака. Она прислала ему видео, на котором была без одежды. Кадры увидела бабушка школьника и обратилась в полицию.

В августе 2025 года обеих учительниц отстранили от работы. Бурлака, проработавшая в школе 25 лет, добровольно сдала педагогическую лицензию. Бек уволили по единогласному решению управляющего совета школьного округа. Материалы дела направлены в прокуратуру.

