02:00, 1 апреля 2026

Одна из лучших учительниц страны совратила и изнасиловала школьника

Алиса Дмитриева
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В США одна из лучших учительниц штата Колорадо совратила школьника и получила за это 14 лет тюрьмы. Об этом сообщает Fox News.

За решеткой оказалась 45-летняя финалистка конкурса «Учитель года — 2025» Тера Джонсон-Шварц. Расследование началось в январе 2025-го, после того как родители пострадавшего нашли его переписку с учительницей. Выяснилось, что сначала Джонсон-Шварц общалась с подростком только в сети, однако потом они стали встречаться. Учительница покупала ему сигареты, давала пользоваться своим вейпом, а позже несколько раз изнасиловала его.

Джонсон-Шварц уволили с работы, запретили появляться в школе и контактировать с пострадавшим. Вскоре камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подросток садится в машину учительницы около школы. Позже он подтвердил это на допросе.

В феврале 2025 года женщину обвинили в похищении и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность. Джонсон-Шварц внесла за себя залог в размере 100 тысяч долларов (8,1 миллиона рублей) при помощи доверенных лиц и вышла на свободу.

Летом родные подростка сообщили в полицию, что женщина поддерживает с ним контакт. Согласно данным следствия, Джонсон-Шварц провела с пострадавшим две ночи, а потом звонила и отправляла ему электронные сообщения.

19 марта женщина признала себя виновной и получила 14 лет тюрьмы. После освобождения она будет еще шесть лет находиться под надзором, ее внесут в список лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности.

Ранее в США учительницу из штата Висконсин арестовали за совращение и изнасилование нескольких учеников. Заявление в полицию написали коллеги 22-летней девушки.

