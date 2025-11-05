Ценности
18:13, 5 ноября 2025

Наоми Кэмпбелл вышла в свет с новым имиджем

Супермодель Наоми Кэмпбелл посетила премию CFDA Fashion Awards с новой стрижкой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Taylor Hill / FilmMagic / GettyImages

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила премию CFDA Fashion Awards с новым имиджем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица вышла в свет в белом комбинезоне с широкими штанинами, декорированными воланами и бахромой.
При этом звезда продемонстрировала короткую рваную стрижку.

Кроме того, она надела туфли в тон образу и очки с белой оправой и прозрачными стеклами.

В октябре Наоми Кэмпбелл похвасталась фигурой в спортзале. Знаменитость позировала на снимке в графитовом костюме, состоящем из бриджей и топа с глубоким декольте.

