19:24, 29 октября 2025Ценности

55-летняя Наоми Кэмпбелл похвасталась фигурой в спортзале

55-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл похвасталась фигурой в спортзале
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в откровенном образе показала фигуру в спортзале. Соответствующий кадр появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица позировала на снимке в графитовом костюме, состоящем из бриджей и топа с глубоким декольте. При этом звезда похвасталась рельефным прессом. В то же время она распустила длинные волосы.

Фото: @naomi

Кроме того, знаменитость надела перчатки без пальцев. В качестве аксессуаров она также выбрала несколько браслетов и подвесок.

Ранее Наоми Кэмпбелл снялась в коротком топе и мини-юбке.

.
