55-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в коротком топе и мини-юбке

55-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в коротком топе и мини-юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в наряде, состоящем из укороченного топа и мини-юбки. При этом звезда продемонстрировала рельефный пресс.

Кроме того, она надела черные перчатки без пальцев и белые кроссовки. Вдобавок знаменитость распустила волосы.

В августе Наоми Кэмпбелл в купальнике отдохнула на Ибице. Тогда знаменитость надела массивное колье и множество браслетов.

    Все новости