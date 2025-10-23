55-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в коротком топе и мини-юбке

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в наряде, состоящем из укороченного топа и мини-юбки. При этом звезда продемонстрировала рельефный пресс.

Кроме того, она надела черные перчатки без пальцев и белые кроссовки. Вдобавок знаменитость распустила волосы.

В августе Наоми Кэмпбелл в купальнике отдохнула на Ибице. Тогда знаменитость надела массивное колье и множество браслетов.