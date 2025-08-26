Ценности
01:00, 26 августа 2025
Ценности

55-летняя Наоми Кэмпбелл в купальнике отдохнула на Ибице

55-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл в купальнике отдохнула на Ибице
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица показала фигуру в купальнике черного цвета. На размещенных фото она позировала в солнцезащитных очках у бассейна. Знаменитость также надела массивное колье и множество браслетов.

Известно, что Кэмпбелл отдыхает на Ибице.

Ранее в августе папарацци также сняли Наоми Кэмпбелл во время принятия душа на яхте.

