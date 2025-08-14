Ценности
20:17, 14 августа 2025Ценности

Папарацци сняли 55-летнюю Наоми Кэмпбелл во время принятия душа

Папарацци сняли супермодель Наоми Кэмпбелл в бикини во время принятия душа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lounis Tiar / SOPA Images / Sipa USA / Legion-media.com

Папарацци сняли британскую супермодель Наоми Кэмпбелл во время принятия душа на яхте. Соответствующий снимок публикует Page Six.

55-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в белом бикини, бюстгальтер и плавки которого были оформлены черными кружевами и тонкими завязками. Внешний вид знаменитости дополнили многочисленные браслеты и длинная цепь с подвеской.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл пришла в спортзал в откровенном виде. Тогда супермодель поделилась снимком, на котором продемонстрировала костюм для тренировки. Звезда позировала на камеру в бюстгальтере бренда Nike и ультракороткой юбке.

    Все новости