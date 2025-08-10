55-летняя Наоми Кэмпбелл пришла в спортзал в ультракороткой юбке

55-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл пришла в спортзал в ультракороткой юбке

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла в спортзал в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркало и продемонстрировала на камеру костюм для тренировки. Так, знаменитость попозировала в белом бюстгальтере из ассортимента бренда Nike и ультракороткой юбке. При этом она надела кроссовки и перчатки. В качестве украшений звезда подиума выбрала браслеты и тонкие цепи с кулонами.

В июне сообщалось, что Наоми Кэмпбелл посетила светский вечер в откровенном наряде. Тогда папарацци запечатлели супермодель в прозрачном мини-платье, сквозь ткань которого просвечивало нижнее белье.