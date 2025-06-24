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11:21, 24 июня 2025Ценности

55-летняя Наоми Кэмпбел появилась на публике в прозрачном мини-платье

Мария Винар

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

55-летняя манекенщица попала в объективы папарацци перед светским вечером в Лондоне. Так, Кэмпбелл предстала перед камерами в прозрачном мини-платье черного цвета, сквозь ткань которого просвечивало нижнее белье. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено кружевами и вырезом на груди.

Также можно заметить, что знаменитость подобрала к своему образу остроносые туфли на шпильках, солнцезащитные очки, браслеты и колье. Кроме того, она примерила парик с длинными светлыми прядями.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной съемке для журнала Dazed. Тогда супермодель попозировала перед камерами в мини-платье с глубоким декольте, отказавшись при этом от бюстгальтера.

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