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10:25, 4 июня 2025Ценности

55-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в платье с глубоким декольте для журнала

55-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в платье с глубоким декольте для журнала Dazed
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл. Фото: Estelle Carlier / Globallookpress.com

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном образе для журнала Dazed. Снимок появился на сайте издания.

55-летняя манекенщица предстала на одной из размещенных фото в белом мини-платье с глубоким декольте, отказавшись при этом от бюстгальтера. Наряд подчеркивал ее фигуру и частично демонстрировал оголенную грудь. Образ дополнили многочисленные украшения, укладка и макияж.

В мае Кэмпбелл отметила 55-летие в наряде с откровенными разрезами. Манекенщица поделилась снимками с вечеринки, организованной в честь ее дня рождения.

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