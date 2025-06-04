55-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в платье с глубоким декольте для журнала

55-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в платье с глубоким декольте для журнала Dazed

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном образе для журнала Dazed. Снимок появился на сайте издания.

55-летняя манекенщица предстала на одной из размещенных фото в белом мини-платье с глубоким декольте, отказавшись при этом от бюстгальтера. Наряд подчеркивал ее фигуру и частично демонстрировал оголенную грудь. Образ дополнили многочисленные украшения, укладка и макияж.

В мае Кэмпбелл отметила 55-летие в наряде с откровенными разрезами. Манекенщица поделилась снимками с вечеринки, организованной в честь ее дня рождения.