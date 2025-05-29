Супермодель Наоми Кэмпбелл отметила 55-летие в наряде с откровенными разрезами

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл отметила 55-летие в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица поделилась снимками с вечеринки, организованной в честь ее дня рождения. Так, она выбрала для торжества черно-белое корсетное платье с высокими разрезами до талии, которые оголяли ноги и бедра. Кроме того, знаменитость дополнила свой образ браслетами и сияющим колье.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под публикацией. «Богиня», «Королева», «Ты очень красивая. Ни капли не изменилась», «Ошеломляющая женщина», «Шикарная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл посетила вечеринку бренда Kilian Paris в платье российского бренда.