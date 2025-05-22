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18:15, 22 мая 2025Ценности

Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье российского бренда

Модель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье российского бренда Ulyana Sergeenko
Мария Винар

Фото: Manon Cruz / Reuters

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила вечеринку бренда Kilian Paris в Каннах и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

55-летняя манекенщица вышла в свет в черном облегающем платье без бретелей и остроносых туфлях. Кроме того, она дополнила свой образ солнцезащитными очками, а в качестве украшений примерила массивное сияющее ожерелье, серьги, браслет и кольца.

Российская телеведущая Ксения Собчак уточнила, что Кэмпбелл предстала перед публикой в наряде российского бренда Ulyana Sergeenko. «Она в том же платье, в котором я отмечала день рождения. Ульяна, конечно, делает потрясающий кутюр», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Ранее шведская модель Эльза Хоск оценила совместную работу с российским дизайнером Анастасией Задориной.

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