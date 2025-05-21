Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:32, 21 мая 2025Ценности

Иностранная модель оценила работу с российским дизайнером

Шведская модель Хоск оценила работу с российским дизайнером Анастасией Задориной
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Stefanie Rex / DPA / Globallookpress.com

Шведская модель Эльза Хоск оценила совместную работу с российским дизайнером Анастасией Задориной. Интервью с ней публикует Telegram-канал Fashion Paper.

Бывший «ангел» Victoria's Secret посетила Каннский кинофестиваль в шелковом платье сливочного цвета, которое модельер создала специально для ее выхода. Вечерний наряд украшала плиссировка и бахрома на подоле. Кроме того, иностранная знаменитость надела и босоножки из ассортимента марки Anastasia Zadorina.

Материалы по теме:
Сеул стал новой столицей моды. Почему весь мир сходит с ума по одежде корейских дизайнеров?
Сеул стал новой столицей моды.Почему весь мир сходит с ума по одежде корейских дизайнеров?
18 февраля 2023
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
7 марта 2023

«Я была поражена тем, как команда Анастасии Задориной воплотила в жизнь идею платья. У всех нас буквально перехватило дыхание, когда мы увидели его в первый раз! Платье с эскиза воплощено в реальность превосходно!» — так о сотрудничестве с российским дизайнером высказалась Хоск.

Сама Задорина также рассказала о процессе создания платья для манекенщицы. «За 3 месяца было отрисовано более 30 эскизов, проведено несколько примерок в разных уголках мира и финальные штрихи от наших мастеров. Все было продумано и сделано безупречно. Со всего мира мы сегодня получаем поздравления», — отметила автор наряда.

Ранее французская модель Габриэль Конесиль также посетила Каннский кинофестиваль в наряде другого российского бренда Rasario.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области фразой «она мне не чужая»

    Напавших на полицейских в Махачкале боевиков курировали из-за рубежа

    Собянин отчитался об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников

    Артемий Лебедев назвал памятник Сталину в московском метро «проходной говноскульптурой»

    Во Владимирской области временно отключили мобильный интернет

    Безбилетник пробрался на борт самолета по чужим данным и спрятался в туалете

    Российские ученые нашли редкий вид лишайника из Аляски на Урале

    В «Роснано» заявили о прохождении долговой турбулентности

    Умерла режиссер «Ералаша» и звезда «Служебного романа»

    Россиянина Исуса Христоса хитростью доставили в суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости