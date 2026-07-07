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15:11, 7 июля 2026Интернет и СМИ

В России передумали вводить плату за иностранный интернет-трафик

Замглавы Минцифры Лебедев: Ввод отдельной платы за иностранный трафик не рассматривается
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России не планируют устанавливать плату за зарубежный интернет-трафик. О том, что в стране передумали вводить такую меру, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Минцифры Ивана Лебедева.

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — сказал Лебедев на пленарном заседании в Госдуме.

В мае издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке телекоммуникаций заявило, что введение платы за международный трафик в России отложили до сентября. Также уточнялось, что пока не существует документа, в котором были бы прописаны обязанности операторов связи в этом вопросе и указаны четкие сроки их появления.

О том, что в России задумались о введении дополнительной плат за международный интернет-трафик, сообщалось в апреле. В Минцифры тогда отметили, что прорабатывают «механизмы дополнительной тарификации международного трафика пользователей».

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