В России передумали вводить плату за иностранный интернет-трафик

Замглавы Минцифры Лебедев: Ввод отдельной платы за иностранный трафик не рассматривается

В России не планируют устанавливать плату за зарубежный интернет-трафик. О том, что в стране передумали вводить такую меру, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Минцифры Ивана Лебедева.

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — сказал Лебедев на пленарном заседании в Госдуме.

В мае издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке телекоммуникаций заявило, что введение платы за международный трафик в России отложили до сентября. Также уточнялось, что пока не существует документа, в котором были бы прописаны обязанности операторов связи в этом вопросе и указаны четкие сроки их появления.

О том, что в России задумались о введении дополнительной плат за международный интернет-трафик, сообщалось в апреле. В Минцифры тогда отметили, что прорабатывают «механизмы дополнительной тарификации международного трафика пользователей».