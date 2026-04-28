В России захотели ввести плату за использование VPN-трафика. О соответствующих шагах Минцифры сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из ответа ведомства на обращение Ассоциации компаний связи, Минцифры прорабатывает «механизмы дополнительной тарификации международного трафика пользователей».

Кроме того, министерство отметило, что вместе с другими государственными органами применяет меры против VPN-сервисов, которые не исполняют российские законы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, планируют ли запретить в России сервисы для обхода блокировок. Он заявил, что не располагает такими сведениями.

В начале апреля Минцифры обратилось к крупным платформам с просьбой помочь с блокировкой VPN. Утверждалось, что сервисы по обходу блокировок могут запретить с 15 апреля.