12:37, 15 апреля 2026Интернет и СМИ

Песков высказался о планах запретить VPN в России

Песков заявил, что не располагает информацией о планах запретить VPN в России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о планах запретить сервисы по обходу блокировок в России. Его слова приводит РИА Новости.

Песков напомнил, что сейчас в России пользоваться VPN не запрещено. «Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет», — отметил он.

Ранее стало известно, что операторы связи стали предупреждать пользователей о том, что у них включен VPN. Уточняется, что при входе в некоторые приложения, например, сервисы «Яндекса», его просят отключить.

В начале апреля сообщалось, что Минцифры обратилось к крупным интернет-платформам с просьбой помочь с блокировкой VPN-сервисов. Также утверждалось, что в России эти сервисы могут запретить с 15 апреля.

