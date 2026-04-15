23:00, 14 апреля 2026Интернет и СМИ

Операторы связи начали предупреждать пользователей о включенном VPN

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Операторы связи в России начали сообщать пользователям о том, что у них включен VPN. На это обратило внимание РИА Новости.

Соответствующее уведомление, например, появляется при входе в приложение МТС. «Включен VPN. Данные могут не отображаться», — говорится в тексте всплывающего сообщения. «Билайн» же просит пользователя отключить VPN, чтобы добиться стабильной работы приложения.

«Яндекс Пэй», в свою очередь, вовсе не дает зайти в приложение, если у пользователя включен VPN.

Ранее сообщалось, что Минцифры обратилось к крупным интернет-площадкам с просьбой о помощи в блокировке VPN.

