Российские мужчины бросились ломать себе уши за шесть тысяч рублей

Российские мужчины бросились ломать себе уши ради схожести с бойцами MMA. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мастер, специализирующийся на данной процедуре, рассказал, что у него нет свободных окон на следующий месяц. По его словам, большая часть клиентов — жители южных регионов, но есть желающие и из центральной части страны.

Во время процедуры он всегда учитывает пожелания клиентов по интенсивности сдавливания ушей и месту перелома. Стоимость манипуляции составляет 6000 рублей за одно ухо.

Однако отоларинголог Марат Гасанов предупреждает, что такая процедура может быть опасна. Врач объяснил, что она чревата потерей слуха, воспалением хряща и возможными гнойными воспалениями. Кроме того, если сразу не убрать скопившуюся после травмы кровь путем пункции или дренирования, это может привести к неконтролируемой деформации уха.

