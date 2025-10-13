Ценности
Российские мужчины ринулись колоть ботокс в гениталии

Shot: Российские мужчины массово начали прибегать к скротоксу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

Российские мужчины ринулись колоть ботокс в гениталии. Об этом сообщает Shot.

Россияне массово начали прибегать к скротоксу с целью улучшить состояние половых органов. Данная процедура разглаживает морщины и предотвращает повышенное потоотделение. Эффект достигается сразу после первого сеанса введения ботокса в мошонку и сохраняется на четыре-шесть месяцев.

Однако косметологи отмечают, что скротокс подходит не всем. Перед началом проводится консультация с пациентом. Если первая процедура проходит успешно, то врачи рекомендуют мужчинам повторять сеансы каждые пять месяцев для поддержания результата.

В то же время косметологи напомнили о минусах скротокса. По словам врачей, может снизиться чувствительность и качество сексуальных ощущений. Кроме того, процедура негативно влияет на качество спермы и фертильность.

Ранее сообщалось, что россиянки ринулись скупать с маркетплейсов накладки для промежности.

