На Западе уличили фон дер Ляйен в одержимости одним желанием

Bloomberg: Фон дер Ляйен пытается узурпировать власть в ЕК

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается узурпировать власть в своем ведомстве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, группа близких советников фон дер Ляйен фактически контролирует деятельность ЕК, поскольку глава ведомства отстраняет от дел тех, кто не входит в ее ближайшее окружение. Кроме того, лица, близкие к главе ЕК, проводят прямую связь между стилем ее руководства и «более общими проблемами, которые вызывают недовольство у исполнительных руководителей».

«Они описывают чиновницу как одержимую желанием доказать, что она здесь главная», — утверждается в публикации.

Ранее итальянский евродепутат, бывший генерал Роберто Ванначчи посоветовал председателю Еврокомиссии притвориться дохлым тараканом.