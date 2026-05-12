Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:09, 12 мая 2026Мир

На Западе уличили фон дер Ляйен в одержимости одним желанием

Bloomberg: Фон дер Ляйен пытается узурпировать власть в ЕК
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается узурпировать власть в своем ведомстве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, группа близких советников фон дер Ляйен фактически контролирует деятельность ЕК, поскольку глава ведомства отстраняет от дел тех, кто не входит в ее ближайшее окружение. Кроме того, лица, близкие к главе ЕК, проводят прямую связь между стилем ее руководства и «более общими проблемами, которые вызывают недовольство у исполнительных руководителей».

«Они описывают чиновницу как одержимую желанием доказать, что она здесь главная», — утверждается в публикации.

Ранее итальянский евродепутат, бывший генерал Роберто Ванначчи посоветовал председателю Еврокомиссии притвориться дохлым тараканом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

    Москвичка заказала пиццу и столкнулась с приставаниями курьера в сообщениях

    Иранский кризис разогнал инфляцию в европейской стране

    США проведут расследование деятельности биолабораторий на Украине

    Игравший за Англию уроженец Дагестана из МЮ попал в расширенный список сборной России

    Египет решил подготовить новую систему въезда для туристов

    Число жертв удара ВСУ по российскому городу в 1000 километров от границы выросло

    Меркурис заявил о возможном отказе Зеленского от мира с РФ из-за коррупции

    На Западе уличили фон дер Ляйен в одержимости одним желанием

    Стало известно о начале карьеры Ермака со стриптиз-клуба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok