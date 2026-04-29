Фон дер Ляйен посоветовали притвориться дохлым тараканом

18:38, 29 апреля 2026Мир

Евродепутат Ванначчи посоветовал фон дер Ляйен притвориться дохлым тараканом
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Итальянский евродепутат, бывший генерал Роберто Ванначчи посоветовал председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен притвориться дохлым тараканом. Такое заявление он сделал в Европарламенте после ее выступления, передает ТАСС.

«Госпожа фон дер Ляйен уходит, вы видите ее лицо? На нем беспокойство. Она все равно ничего не умеет, кроме как беспокоиться», — заявил политик. По его словам, пока президент России Владимир Путин и вице-президент США Джей Ди Вэнс ведут переговоры с другими странами, глава ЕК лишь наблюдает и принимает очередной пакет антироссийских санкций.

«Мы как тараканы, которые замирают, притворяясь дохлыми перед лицом опасности. Нужно только, чтобы к этой стратегии прибегла фон дер Ляйен и ее комиссия, тогда бы мы избежали нанесения ущерба европейским народам», — заключил Ванначчи.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики.

