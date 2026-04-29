Евродепутат Ванначчи посоветовал фон дер Ляйен притвориться дохлым тараканом

Итальянский евродепутат, бывший генерал Роберто Ванначчи посоветовал председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен притвориться дохлым тараканом. Такое заявление он сделал в Европарламенте после ее выступления, передает ТАСС.

«Госпожа фон дер Ляйен уходит, вы видите ее лицо? На нем беспокойство. Она все равно ничего не умеет, кроме как беспокоиться», — заявил политик. По его словам, пока президент России Владимир Путин и вице-президент США Джей Ди Вэнс ведут переговоры с другими странами, глава ЕК лишь наблюдает и принимает очередной пакет антироссийских санкций.

«Мы как тараканы, которые замирают, притворяясь дохлыми перед лицом опасности. Нужно только, чтобы к этой стратегии прибегла фон дер Ляйен и ее комиссия, тогда бы мы избежали нанесения ущерба европейским народам», — заключил Ванначчи.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики.