Глава РФПИ Дмитриев назвал фон дер Ляйен убийцей экономики

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал главу еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики. Об этом политик написал в соцсети X.

«Урсула, "убийца экономики"», — выступил с критикой глава РФПИ.

Так глава РФПИ оценил мнение американского экономиста Джеффри Сакса насчет действий фон дер Ляйен, которое он выразил в интервью блогеру и депутату европарламента Фидиасу Панайоту.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой реакцией на свое заявление о конфликте вокруг Ирана. Политик, комментируя события на Ближнем Востоке, сообщила о введении Евросоюзом долгосрочных санкций против иранских властей и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

До этого фон дер Ляйен заявила, что устойчивое разрешение кризиса вокруг Ирана возможно только дипломатическим путем.