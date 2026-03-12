Реклама

00:34, 12 марта 2026Мир

Дмитриев жестко раскритиковал действия фон дер Ляйен

Глава РФПИ Дмитриев назвал фон дер Ляйен убийцей экономики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал главу еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики. Об этом политик написал в соцсети X.

«Урсула, "убийца экономики"», — выступил с критикой глава РФПИ.

Так глава РФПИ оценил мнение американского экономиста Джеффри Сакса насчет действий фон дер Ляйен, которое он выразил в интервью блогеру и депутату европарламента Фидиасу Панайоту.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой реакцией на свое заявление о конфликте вокруг Ирана. Политик, комментируя события на Ближнем Востоке, сообщила о введении Евросоюзом долгосрочных санкций против иранских властей и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

До этого фон дер Ляйен заявила, что устойчивое разрешение кризиса вокруг Ирана возможно только дипломатическим путем.

