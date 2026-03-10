Реклама

22:13, 10 марта 2026

В Германии рассказали о жесткой реакции в ЕС на заявление фон дер Ляйен об Иране

BZ: Заявление фон дер Ляйен об Иране усилило раскол в ЕС
Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой реакцией на свое заявление о конфликте вокруг Ирана. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

В статье отмечается, что фон дер Ляйен, комментируя события на Ближнем Востоке, сообщила о введении Евросоюзом долгосрочных санкций против иранских властей и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным издания, это вызвало жесткую реакцию со стороны Европарламента, дипломатических кругов и стран-участниц объединения, поскольку в ЕС существуют разногласия по вопросу ситуации на Ближнем Востоке.

«В основе нынешних разногласий лежит фундаментальная проблема: в то время как глобальные конфликты с каждым днем обостряются, раскол внутри ЕС становится все более глубоким», — говорится в материале.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что устойчивое разрешение кризиса вокруг Ирана возможно только дипломатическим путем. Это означает, по ее словам, заслуживающий доверия переходный период для Ирана, окончательную остановку ядерной и баллистической программ и прекращение дестабилизирующей деятельности в регионе.

