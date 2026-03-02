Фон дер Ляйен выступила с заявлением по Ирану

Фон дер Ляйен: Конфликт вокруг Ирана должен быть урегулирован дипломатически

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что устойчивое разрешение кризиса вокруг Ирана возможно только дипломатическим путем. Ее слова передает Reuters.

«Это означает заслуживающий доверия переходный период для Ирана, окончательную остановку как ядерной, так и баллистической программ и прекращение дестабилизирующей деятельности в регионе», — добавила она.

При этом фон дер Ляйен указала на необходимость деэскалации конфликта и недопущения его расширения.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

