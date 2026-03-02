Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:10, 2 марта 2026Мир

Фон дер Ляйен выступила с заявлением по Ирану

Фон дер Ляйен: Конфликт вокруг Ирана должен быть урегулирован дипломатически
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Philipp von Ditfurth / DPA / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что устойчивое разрешение кризиса вокруг Ирана возможно только дипломатическим путем. Ее слова передает Reuters.

«Это означает заслуживающий доверия переходный период для Ирана, окончательную остановку как ядерной, так и баллистической программ и прекращение дестабилизирующей деятельности в регионе», — добавила она.

При этом фон дер Ляйен указала на необходимость деэскалации конфликта и недопущения его расширения.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам

    Российский телеканал объявил об эвакуации офиса в Иране

    Gucci представил стринги за 8,6 миллиона рублей

    Над Тегераном заметили МиГ-29

    Первый самолет до России вылетел из ОАЭ

    Иран уличили в начале охоты на Нетаньяху

    Стало известно об атаке Ирана на израильский аэропорт Бен-Гурион

    ЕС похвалил Азербайджан за помощь в Иране

    Обстановка на горевшем из-за атаки ВСУ топливном терминале в Новороссийске изменилась

    Зеленский высказался о возможной отмене нового раунда переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok